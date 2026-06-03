La regione Puglia ha un deficit di 349 milioni di euro nel settore sanitario. Per coprire questa somma, è stato deciso un aumento dell’addizionale Irpef, che colpirà i redditi più elevati. L’aumento si tradurrà in un incremento delle tasse regionali sulla base del reddito dichiarato. La misura riguarda tutti i contribuenti residenti nella regione, con un impatto variabile a seconda delle fasce di reddito. La cifra precisa dell’aumento sulla busta paga dipenderà dalla fascia di appartenenza di ciascun contribuente.

Quanto peserà esattamente l'aumento dell'addiziale Irpef sulla tua busta paga?. Chi pagherà concretamente il debito di 349 milioni della sanità pugliese?. Perché l'evasione fiscale da 6,8 miliardi non copre il buco sanitario?. Come cambieranno le aliquote per chi guadagna tra i 28.000 euro?.? In Breve L'addizionale Irpef per redditi tra 28.000 e 50.000 euro aumenta di 19,33 euro mensili.. I redditi tra 50.000 e 100.000 euro pagheranno oltre 66,62 euro mensili in più.. Il 49,3% della popolazione con reddito sotto i 15.000 euro resta esente.. L'evasione fiscale in Puglia ammonta a 6,8 miliardi di euro ogni anno.. Il conto della sanità pugliese: un debito da 349 milioni che grava sulle tasche dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità Puglia: buco da 349 milioni, l’addiziale Irpef colpisce i redditi

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Sanità Puglia, buco da 349 milioni: centrosinistra e centrodestra si scontrano sulle responsabilità

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