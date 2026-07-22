Il Borro, tenuta vitivinicola e albergo nel Valdarno Superiore, celebra il 15° anniversario della DOC Valdarno di Sopra con un evento dedicato, coinvolgendo anche altre aziende del territorio. La tenuta è di proprietà della famiglia Ferragamo dal 1993.

Arezzo, 22 luglio 2026 – Il Borro, tenuta vitivinicola e albergo diffuso nel cuore del Valdarno Superiore, di proprietà della famiglia di Ferruccio Ferragamo dal 1993, festeggia con un evento speciale il 15° anniversario della DOC Valdarno di Sopra, insieme alle altre aziende del territorio. Il 22 luglio 2026 Ponte a Buriano, storico attraversamento dell'Arno e paesaggio che la tradizione associa allo sfondo della Gioconda di Leonardo da Vinci, diventerà il teatro di una narrazione collettiva che celebra il Valdarno di Sopra attraverso il vino, l'agricoltura, la cultura e la solidarietà. Per una sera, produttori, chef e interpreti di questa terra si ritroveranno attorno a un'unica tavola, dando vita a un racconto corale capace di restituirne l'identità più autentica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Borro protagonista di Ponte di Vini, evento celebrativo dei 15 anni della Valdarno di Sopra Doc

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