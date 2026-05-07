Châtillon | 6 isole di sapori tra vini DOC e cucina per i 70 anni dell’École

A Châtillon si svolge una festa per i 70 anni dell’École, con sei isole gastronomiche dedicate a vini DOC e cucina. Durante l’evento, i visitatori possono assaggiare sei diversi vitigni riconosciuti come DOC. Gli studenti hanno partecipato a sessioni di studio e pratica per imparare ad abbinare correttamente i piatti ai vini proposti. L’evento combina degustazioni e attività educative legate al mondo enogastronomico locale.

? Cosa scoprirai Quali sei vitigni DOC potrai assaggiare tra le isole gastronomiche?. Come hanno studiato gli studenti per abbinare i piatti ai vini?. Perché questo evento è fondamentale per il futuro dei giovani cuochi?. Dove si può prenotare per ottenere lo sconto sulla tariffa ridotta?.? In Breve Evento dalle 12:00 alle 18:00 presso il Parco del Castello Gamba a Châtillon.. Costo 30 euro con tariffa ridotta a 28 euro tramite piattaforma Eventbrite.. Degustazione di 6 etichette tra cui Blanc de Morgex, Petite Arvine e Fumin.. Iniziativa preparatoria per il grande evento del 1° agosto al Castello di Aymavilles.. Sabato 16 maggio il Parco del Castello Gamba a Châtillon ospiterà un percorso enogastronomico per celebrare i 70 anni dell’École Hôtelière.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Châtillon: 6 isole di sapori tra vini DOC e cucina per i 70 anni dell’École Notizie correlate Vico Equense: tra tesori minerali e sapori DOC sul Golfo? Cosa sapere Vico Equense promuove il Museo Mineralogico Campano e i caseifici locali con percorsi integrati. Boccon, cena gourmet tra vini pregiati e sapori del territorioLa serata di venerdì 24 aprile a Boccon si preannuncia come un momento di alta sintesi tra la tradizione enologica della cantina Vigne al Colle e...