Il Consorzio Vini Doc Colli di Parma chiude il Festival della Malvasia 2026 | giovani identità e nuove sfide
Il Festival della Malvasia 2026 si è concluso con la chiusura del Consorzio Vini Doc Colli di Parma. La manifestazione, giunta alla sua trentesima edizione, ha visto la partecipazione di giovani produttori e si è concentrata sulla promozione della tradizione vinicola locale. Durante l’evento sono stati presentati nuovi abbinamenti e iniziative per affrontare le sfide del settore.
Trent’anni di Festival della Malvasia significano trent’anni di valorizzazione di uno dei prodotti più identitari del territorio parmense. Un anniversario importante che il Consorzio Vini DOC Colli di Parma ha celebrato a Sala Baganza con un’edizione partecipata, tra degustazioni, incontri e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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