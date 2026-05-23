Il Consorzio Vini Doc Colli di Parma chiude il Festival della Malvasia 2026 | giovani identità e nuove sfide

Notizia in breve

Il Festival della Malvasia 2026 si è concluso con la chiusura del Consorzio Vini Doc Colli di Parma. La manifestazione, giunta alla sua trentesima edizione, ha visto la partecipazione di giovani produttori e si è concentrata sulla promozione della tradizione vinicola locale. Durante l’evento sono stati presentati nuovi abbinamenti e iniziative per affrontare le sfide del settore.