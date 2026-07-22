Il Bologna ha pareggiato 1-1 nella seconda amichevole estiva contro l'Heidenheim, squadra di serie B tedesca, giocata nel ritiro di Valles. Il primo gol della squadra emiliana è stato segnato da Santiago Castro. La partita si è conclusa con un pareggio, senza ulteriori reti.

E' di Santiago Castro il primo gol estivo del Bologna. E' terminata 1-1 la seconda amichevole estiva nel ritiro di Valles, contro l'Heidenheim, formazione della serie B tedesca. Passi avanti per i rossoblù di Domenico Tedesco, che nella prima uscita con l'Arminia Bielefeled avevano rimediato un pesante ko per 4-0: a segno Castro di testa su cross di Cambiaghi, al minuto 21, per aprire le marcature, ma una disattenzione difensiva ha poi portato all'1-1 firmato da Pieringer 8 minuti più tardi. Bologna in campo con un Orsolini, e Cambiaghi alle spalle di Castro e con Bernardeschi, El Azzouzi e Bernardeschi a centrocampo, con un 4-3-3, aspettando i rientri in gruppo di Ferguson e Moro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Il Bologna pareggia la seconda amichevole: 1-1 con l'Heidenheim

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