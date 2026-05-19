Trento fa il colpo a Bologna e pareggia la serie Venezia sul 2-0 con Tortona

Da gazzetta.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In gara-2 dei quarti di finale, la squadra di Trento ha vinto in trasferta contro Bologna, pareggiando così la serie. La partita si è conclusa con la vittoria della Dolomiti Energia grazie ai contributi di Battle e Steward. Nel frattempo, Venezia ha ottenuto un vantaggio di 2-0 nella serie contro Tortona, consolidando la propria posizione nei playoff. Questi risultati segnano un momento importante nelle sfide tra le squadre coinvolte, mantenendo aperti i giochi per le successive fasi della competizione.

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Impresa della Dolomiti Energia Trento che vince 87-84 alla Virtus Arena e porta in parità la serie proprio quando Bologna stava per mettere un piede in semifinale. Invece alla lunga le cose si complicano per i padroni di casa e nemmeno Edwards riesce a cambiare passo, restando inchiodato alle 2 triple segnate su 11 tentativi in 24 minuti che valgono l’insufficienza in pagella. Morgan (17 punti) e Vildoza (14) ci mettono una pezza, Diarra sfiora la doppia doppia (10+9) eppure non basta. Battle, miglior marcatore con 22 punti, e Steward fanno invece la differenza per gli ospiti. Gara-3 è in programma alla Bts Arena venerdì alle 20. Quella stessa sera la Reyer Venezia potrebbe festeggiare l’approdo in semifinale alla luce del secondo successo contro Tortona, che porta la serie sul 2-0. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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