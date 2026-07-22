Prima delle partenze estive, si registrano aumenti nei prezzi dei carburanti: la benzina self-service ha raggiunto 1,942 euro al litro, mentre il gasolio ha superato i due euro. Contestualmente, circolano notizie di un possibile intervento governativo di circa 14 miliardi di euro per contrastare il caro-energia, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali. La situazione evidenzia un incremento dei costi prima del picco della stagione estiva.

La speculazione colpisce prima delle grandi partenze estive. La benzina self-service ieri costava 1,942 euro al litro, il gasolio ha varcato la soglia psicologica dei due euro e si è. Il bluff di Meloni e soci: spuntano 14 miliardi contro il caro-energia il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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