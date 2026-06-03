La Commissione europea ha approvato la richiesta dell’Italia di maggiore flessibilità di bilancio per rispondere alla crisi energetica. L’Italia riceverà 14 miliardi di euro dall’Unione Europea destinati a contrastare il caro energia. La premier ha dichiarato che il governo ha fatto valere i propri interessi in questa trattativa. La decisione permette di destinare risorse aggiuntive per sostenere i consumatori e le imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia.

La Commissione europea ha accolto la richiesta dell’Italia di ottenere una maggiore flessibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica. Ad annunciarlo è stata la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto nei rapporti con l’Unione Europea. «La Commissione europea ha accolto la richiesta italiana di avere maggiore flessibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica e questo ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore, che colpisce gli italiani», ha dichiarato il premier. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Meloni: “Dall’Ue 14 miliardi per contrastare il caro energia. L’Italia ha fatto valere i propri interessi”

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Meloni: Da UE ok a 14 miliardi contro caro energia. Risultato che molti ritenevano impossibile

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