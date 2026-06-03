Ue sblocca 14 miliardi contro il caro energia ma Meloni non potrà usarli per bonus bollette e carburanti

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Unione Europea ha approvato lo sblocco di 14 miliardi di euro destinati al settore energetico. Lo strumento di flessibilità permette uno scostamento massimo dello 0,3% del Pil annuale per tre anni. Tuttavia, i fondi non potranno essere utilizzati per bonus su bollette o carburanti. La decisione riguarda l'uso di risorse all’interno di una clausola di salvaguardia inserita nella cornice di difesa economica.

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L'Ue è pronta sbloccare fino a 14 miliardi per l'energia. Lo strumento di flessibilità, inserito all'interno della clausola di salvaguardia per la difesa, consentirà uno scostamento fino allo 0,3% del Pil all'anno per tre anni. Gli investimenti però dovranno seguire criteri rigidi. Restano fuori taglio delle accise, sussidi o sconti in bolletta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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