Merlier concede il bis in volata al Tour Pogacar resta in giallo
Tim Merlier ha vinto anche l’ottava tappa del Tour de France, corsa tra Perigueux e Bergerac di 180,4 km. Il corridore della Soudal Quick-Step aveva già trionfato nella tappa precedente. Tappa in volata, con Merlier che si è imposto all’ultimo momento. Pogacar mantiene la maglia gialla dopo questa frazione.
BERGERAC (FRANCIA) - Tim Merlier concede il bis. Il corridore della Soudal Quick-Step, fresco di successo nella frazione di ieri, conquista la vittoria anche nell'ottava tappa del Tour de France 2026, la Perigueux - Bergerac di 180,4 km. Il belga batte in volata ancora una volta l'eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) e l'olandese Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team). Nuovamente fuori dal podio il belga Jasper Philipsen (Alpecin Premier Tech), che chiude quarto. Liam Slock (Lotto Intermarché), inseritosi nella fuga a tre di giornata, sfiora il colpaccio, ma viene ripreso a -1,4 km dal traguardo dal gruppo, che spegne i suoi sogni di gloria. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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