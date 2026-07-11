merlier concede il bis in volata al tour pogacar resta in giallo

Notizia in breve

Tim Merlier ha vinto anche l’ottava tappa del Tour de France, corsa tra Perigueux e Bergerac di 180,4 km. Il corridore della Soudal Quick-Step aveva già trionfato nella tappa precedente. Tappa in volata, con Merlier che si è imposto all’ultimo momento. Pogacar mantiene la maglia gialla dopo questa frazione.