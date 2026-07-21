LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | bis di Evenepoel che domina la crono Pogacar secondo Top ten per Cattaneo

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, Evenepoel ha vinto la cronometro, confermando il suo secondo successo consecutivo nella specialità. Pogacar si è piazzato secondo, mentre Cattaneo si è classificato tra i primi dieci. È stato annunciato il ritiro di un ciclista dopo una caduta grave durante la prova. La classifica generale e la startlist della cronometro sono disponibili online per aggiornamenti in tempo reale.