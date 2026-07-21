LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | bis di Evenepoel che domina la crono Pogacar secondo Top ten per Cattaneo
Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, Evenepoel ha vinto la cronometro, confermando il suo secondo successo consecutivo nella specialità. Pogacar si è piazzato secondo, mentre Cattaneo si è classificato tra i primi dieci. È stato annunciato il ritiro di un ciclista dopo una caduta grave durante la prova. La classifica generale e la startlist della cronometro sono disponibili online per aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 17.51 Intanto è ufficiale il ritiro di Florian Lipowitz, che ha subito una brutta caduta in questa crono. 17.50 Ecco la top ten di tappa: 1 EVENEPOEL Remco 32.19,3 32.19,33 48.4 2 POGA?AR Tadej 0.28,4 32.47,69 47.8 3 SKJELMOSE Mattias 1.04,3 33.23,64 46.9 4 SEIXAS Paul 1.16,5 33.35,87 46.6 5 DEL TORO Isaac 1.21,4 33.40,68 46.5 6 CATTANEO Mattia 1.42,0 34.01,28 46.0 7 ARENSMAN Thymen 1.46,9 34.06,25 45.9 8 ARMIRAIL Bruno 1.55,4 34.14,73 45.7 9 CASTRILLO Pablo 1.59,8 34.19,13 45.6 10 TARLING Joshua 2.01,7 34.21,04 45.6 17.49 Prova pazzesca di Evenepoel, che ha dato 28? a Pogacar e oltre un minuto a tutti gli altri. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 STAGE 16 Live Commentary - Tadej Pogacar vs Remco Evenepoel in the Time Trial
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