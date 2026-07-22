Il 22 Luglio 1799 il Regno borbonico nominava il capo della Gran Corte di Vicaria emblema della politica reazionaria
Oggi si discute di un progetto dell'Unione Europea che prevede un controllo più stretto sulla vita online dei cittadini, come il Chat control. La proposta mira a monitorare le comunicazioni digitali per prevenire reati, ma solleva preoccupazioni sulla privacy. La data del 22 luglio 1799, quando il Regno borbonico nominò il capo della Gran Corte di Vicaria, rappresenta una ferita nella storia delle libertà civili italiane.
Oggi si rischia di intraprendere politiche mirate ad un controllo sempre più intenso sulla vita online dei cittadini, per esempio tramite il Chat control proposto dall'Unione Europea Il 22 luglio 1799 rappresenta una cicatrice profonda nella storia del diritto e delle libertà civili in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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