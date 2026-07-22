Oggi si rischia di intraprendere politiche mirate ad un controllo sempre più intenso sulla vita online dei cittadini, per esempio tramite il Chat control proposto dall'Unione Europea Il 22 luglio 1799 rappresenta una cicatrice profonda nella storia del diritto e delle libertà civili in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il 22 Luglio 1799 il Regno borbonico nominava il capo della Gran Corte di Vicaria, emblema della politica reazionaria

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La Storia del Forte di Vigliena: il Forte che Esplose a Napoli nel 1799 | Amedeo Palumbo

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