ungheria magyar vuole cacciare presidente della repubblica e capo della corte costituzionale

Il presidente della Repubblica e il capo della Corte Costituzionale sono stati oggetto di un tentativo di rimozione da parte del governo ungherese. Il neo-primo ministro, incaricato da meno di un mese, ha dato un ultimatum, ma Tamas Sulyok ha rifiutato di dimettersi. La crisi politica riguarda le nomine delle alte cariche istituzionali e si inserisce nel quadro delle tensioni tra l’esecutivo e le autorità giudiziarie. La situazione resta in evoluzione.

Tamas Sulyok ha respinto l’ultimatum del neo-primo ministro Peter Magyar, da lui incaricato meno di un mese fa per succedere al predecessore Viktor Orban dopo 16 anni come capo del governo. Il presidente ungherese aveva ricevuto dal capo del partito popolare Tisza la richiesta di dimettersi anticipatamente entro il 31 maggio, nella consapevolezza che il nuovo ciclo politico inaugurato dalla sconfitta di Fidesz, il partito nazionalista di Orban che aveva elevato alla presidenza lo stesso Sulyok, viene considerato il punto di partenza per un repulisti del sistema politico magiaro. Il 70enne Sulyok è stato eletto alla presidenza nel marzo 2024 dopo le dimissioni anticipate di Katalin Novak, dimessasi a causa dello scandalo emerso per la grazia concessa a un collaboratore colpito da accuse di molestie sessuali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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