Il prossimo 22 luglio saranno trascorsi 25 anni dalla morte di Indro Montanelli. La Fondazione che porta il suo nome lo ricorderà con sobrietà e stile, portando avanti quello che sta facendo grazie allo straordinario lavoro della nipote, Letizia Moizzi. Previsti incontri nel suo paese natale, Fucecchio, mentre la città in cui ha vissuto di più, Milano, tace. Forse il sindaco Beppe Sala nemmeno lo sa. Il ricordo della Fondazione. Montanelli ‘in giallo'” momenti di vita inediti del grande giornalista a 25 anni dalla sua scomparsa. Sarà l’evento dedicato dalla Fondazione. Ne parleranno Nanni Delbecchi (autore de ‘I misteri di via dell’Anima’) e Damiano Trillò (“Montanelli e la Banda Gialla”). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Montanelli, il 22 luglio si celebra il 25esimo anniversario della morte. Il ricordo della Fondazione, il silenzio colpevole di Milano

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VANNACCI: IL 25 APRILE FESTEGGIO SAN MARCO

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