Ieri in Campania è stata effettuata l’autopsia sul corpo di Luca Esposito, con i risultati ancora non resi noti. Restano numerosi interrogativi sulla causa della morte e sui dettagli dell’indagine in corso. La notizia si inserisce in un quadro di inchieste aperte che coinvolgono la regione, senza che siano stati forniti aggiornamenti ufficiali sui risvolti dell’esame autoptico. Nel frattempo, in un’altra località della regione, è stato firmato un accordo con la comunità, senza riferimenti a promesse o impegni vuoti.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 21 luglio 2026. Avellino. Nessun elenco di vane promesse, ma un solido “patto per il futuro ” stretto direttamente con la comunità. Il nuovo Sindaco di Avellino, l’avvocato Nello Pizza, è pronto ad illustrare in Consiglio Comunale le linee programmatiche di governo per il prossimo mandato. Un intervento lungo e articolato che traccia un solco netto rispetto alla recente gestione amministrativa, fondandosi su quattro pilastri imprescindibili: Legalità, Trasparenza, Partecipazione e Competenza. (LEGGI QUI) Benevento. Un uomo di 42 anni, Giuseppe De Lorenzo, è stato arrestato dopo che il Magistrato di Sorveglianza ha disposto la revoca dell’affidamento al lavoro e la conseguente traduzione in carcere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: eseguita l’autopsia sul corpo di Luca Esposito, restano tanti interrogativi

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