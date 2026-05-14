Eseguita l' autopsia sul corpo di Federico La Cioppa | Morto per i gravi traumi

È stata completata l’autopsia sul corpo di un giovane di 18 anni trovato senza vita vicino al suo scooter all’alba di domenica in una strada della città. I risultati indicano che la causa del decesso sono i gravissimi traumi riportati in un incidente avvenuto in quella zona. Il corpo è stato rinvenuto poco dopo l’incrocio tra due vie, e i rilievi sono stati effettuati sul luogo dell’incidente. Le autorità continuano le indagini per chiarire l’accaduto.

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