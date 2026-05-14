Eseguita l' autopsia sul corpo di Federico La Cioppa | Morto per i gravi traumi
È stata completata l’autopsia sul corpo di un giovane di 18 anni trovato senza vita vicino al suo scooter all’alba di domenica in una strada della città. I risultati indicano che la causa del decesso sono i gravissimi traumi riportati in un incidente avvenuto in quella zona. Il corpo è stato rinvenuto poco dopo l’incrocio tra due vie, e i rilievi sono stati effettuati sul luogo dell’incidente. Le autorità continuano le indagini per chiarire l’accaduto.
Ci sarebbero i gravi traumi riportati nell'incidente all'origine del decesso di Federico La Cioppa, il 18enne trovato morto accanto al suo scooter all'alba di domenica 10 maggio, in via Lago di Capestrano, poco dopo l'incrocio di via Volta con via Tortora. È quanto emerso dall'autopsia eseguita. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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