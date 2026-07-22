ibiza trovato morto un italiano di 33 anni

Un uomo di 33 anni, italiano, è stato trovato morto a Ibiza. La Farnesina ha confermato la notizia. L’uomo era impiegato come cameriere sull’isola. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del decesso.

Tragedia a Ibiza: un cittadino italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato trovato morto. Lo conferma la Farnesina. L’uomo lavorava a Ibiza come cameriere. Il consolato generale d’Italia a Barcellona sta seguendo il caso ed è in contatto con la famiglia e con le autorità locali che stanno svolgendo le indagini. Il corpo del 33enne, riporta Diario de Ibiza, è stato ritrovato nelle prime ore del lunedì in uno dei moli della zona di Es Borafoc, nel porto di Ibiza. Secondo gli inquirenti, citati dalla testata, l’uomo potrebbe essere morto per annegamento accidentale. L’uomo, originario di Lucera, era residente a San Benedetto del Tronto.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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TROVATO MORTO IL MANAGER ITALIANO: ERA SCOMPARSO DA 9 MESI. GIALLO SULLE CAUSE DELLA MORTE

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