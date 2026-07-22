Un uomo di 33 anni, residente in Italia, è morto a Ibiza nel giorno del suo compleanno. La vittima, originaria di Lucera e residente a San Benedetto, è deceduta lunedì. La cognata ha commentato la perdita definendola un colpo duro per la famiglia. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle cause della morte.

San Benedetto, 22 luglio 2026 – Tragedia a Ibiza dove è morto Francesco Forzieri, 33 anni, originario di Lucera, residente a San Benedetto. La disgrazia è avvenuta lunedì, nel giorno del suo compleanno. A Ibiza, Francesco, detto Checco, si occupava di musica e da alcuni anni vi si era trasferito. Il giovane aveva scelto Ibiza come luogo in cui costruire il proprio percorso professionale. Decine di messaggi di cordoglio. Al momento non sono ben chiare le cause del decesso, ma secondo alcune fonti sarebbe morto annegato in circostanze da accertare. Il decesso del trentatreenne ha lasciato sgomenta l’intera comunità della sua città di origine, Lucera, incredula e scossa dalla terribile notizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi è Francesco, morto a 33 anni a Ibiza nel giorno del suo compleanno. La cognata Yuliia: “I nostri cuori a pezzi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Da San Benedetto a Ibiza, Francesco Forzieri muore nel giorno del compleanno. Ripescato senza vita nel porto. Il fratello: «Lavorava come cameriere»Il corpo di Francesco Forzieri è stato trovato senza vita nel porto di Ibiza, due giorni dopo aver compiuto 33 anni.

Leggi anche: Muore annegato a Ibiza nel giorno del suo compleanno, San Benedetto e Lucera sotto choc per Checco Forzieri

Temi più discussi: Francesco trovato morto in camera dalla zia, aveva 30 anni. Aperta un’inchiesta; Tragedia nella cava, Francesco Vona muore aiutando il collega ferito: Ha agito di istinto, il suo ultimo atto di generosità; Precipita dal terrazzo, morto l'attore e regista Pippo Di Marca; Tragedia in una cava, operaio schiacciato da un rullo: E' morto per salvare un collega.

A Milano un agente della Polizia locale è morto dopo aver inseguito in moto un’Audi Q7 che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere di Ponte Lambro. Francesco Imprezzabile, 39 anni, ha seguito l’auto in fuga per circa un chilometro, fino a via Mil x.com

Francesco Forzieri morto a 33 anni a Ibiza dopo il compleanno: disposta l'autopsia. Il fratello: Faceva il cameriereUn ragazzo italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato trovato morto a Ibiza: due giorni fa, lunedì 20 luglio, aveva festeggiato il suo compleanno. Il giovane, da una ... leggo.it

Francesco Forzieri trovato morto in mare a Ibiza nel giorno del compleanno. Il fratello: Lavorava come cameriere. Cosa sappiamoSAN BENEDETTO Hanno recuperato il suo corpo nel porto di Ibiza, oramai senza vita: Francesco Forzieri proprio l’altro ieri stava festeggiando il suo ... ilmessaggero.it