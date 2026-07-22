Enzo Iacchetti ha partecipato a “Naturalmente Pianoforte” a Pratovecchio, organizzata da Andrea Scanzi, parlando della sua carriera e del suo impegno politico. Durante l’evento, ha dichiarato di essere “militante comunista” e ha citato Enrico Berlinguer come suo ideale politico. Iacchetti ha condiviso anche alcuni aspetti della sua storia professionale, senza fornire dettagli specifici su altri aspetti della sua vita o attività.

Enzo Iacchetti a ruota libera sul palco di “ Naturalmente Pianoforte “, la rassegna organizzata a Pratovecchio (Arezzo) da Andrea Scanzi. Oltre a ripercorrere la propria carriera, il conduttore tv si è soffermato anche sul suo impegno politico, tanto da definirsi “ militante comunista “. “Non trovo che la definizione sia un’offesa, perché al di là dei milioni di persone che ha ucciso Stalin, non ho mai più conosciuto un delinquente che facesse parte del partito comunista”, ha detto sul palco. “ Enrico Berlinguer è il mio ideale di militante comunista. Essere comunista vuol dire aiutare i poveretti, difendere i bisognosi, parlare male di chi governa uno Stato e lo sta riducendo in poltiglia, parlare male di eserciti e guerrafondai, parlare male dei pedofili che governano gli Stati Uniti “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iacchetti da Scanzi: "Io militante comunista, Berlinguer il mio ideale"

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Enzo Iacchetti shock: l'attacco al Governo

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