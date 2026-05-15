Intervento chirurgico d’urgenza nel weekend per il ministro della Salute Schillaci | Risolverò in pochi giorni
Il ministro della Salute è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza nel corso del fine settimana. L’operazione è stata programmata e si è svolta senza complicazioni. La comunicazione ufficiale conferma che il ministro si trova in condizioni stabili e che il procedimento si è concluso con successo. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo alla natura dell’intervento o alle eventuali tempistiche di recupero. La sua presenza pubblica sarà limitata nei prossimi giorni.
(Adnkronos) – Il ministro della Salute Orazio Schillaci si sottoporrà nel weekend a un intervento chirurgico d’urgenza. Lo ha annunciato lo stesso ministro intervistato telefonicamente dal direttore dell’Adnkronos, Davide Desario, in occasione dell’apertura di Capri Talks, la ‘due giorni’ di confronto su politica, sociale e lavoro realizzata da Spin Factor a Capri. Il ministro ha rassicurato sulle sue condizioni: "Avrei voluto essere lì con voi, e quindi ci tenevo comunque a intervenire. Risolverò in pochi giorni". —[email protected] (Web Info) . 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Studenti di Medicina protestano ad Atreju contro il ministro Bernini
Sullo stesso argomento
Bonnie Tyler è in coma farmacologico dopo un intervento chirurgico d’urgenzaI medici hanno indotto la cantante gallese Bonnie Tyler in coma farmacologico per favorire la sua guarigione, dopo un intervento chirurgico...
Leggi anche: MotoGP Brasile: inondazioni nel paddock a pochi giorni dal weekend di gara.
Intervento d’urgenza per il ministro Schillaci: Risolverò in pochi giorniIl ministro della Salute Orazio Schillaci si sottoporrà nel weekend a un intervento chirurgico d'urgenza. Lo ha annunciato lo stesso ministro intervistato telefonicamente dal direttore dell'Adnkronos, ... repubblica.it
È nata la roadmap nazionale per la salute respiratoria. Schillaci: Oltre la logica degli interventi frammentatiRoma 15 aprile 2026 – Le malattie respiratorie croniche rappresentano oggi una delle principali emergenze sanitarie. In Europa si stimano oltre 80 milioni di persone colpite e circa 400 mila decessi ... quotidiano.net