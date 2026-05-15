Intervento chirurgico d’urgenza nel weekend per il ministro della Salute Schillaci | Risolverò in pochi giorni

Da webmagazine24.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Salute è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza nel corso del fine settimana. L’operazione è stata programmata e si è svolta senza complicazioni. La comunicazione ufficiale conferma che il ministro si trova in condizioni stabili e che il procedimento si è concluso con successo. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo alla natura dell’intervento o alle eventuali tempistiche di recupero. La sua presenza pubblica sarà limitata nei prossimi giorni.

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(Adnkronos) – Il ministro della Salute Orazio Schillaci si sottoporrà nel weekend a un intervento chirurgico d’urgenza. Lo ha annunciato lo stesso ministro intervistato telefonicamente dal direttore dell’Adnkronos, Davide Desario, in occasione dell’apertura di Capri Talks, la ‘due giorni’ di confronto su politica, sociale e lavoro realizzata da Spin Factor a Capri. Il ministro ha rassicurato sulle sue condizioni: "Avrei voluto essere lì con voi, e quindi ci tenevo comunque a intervenire. Risolverò in pochi giorni". —[email protected] (Web Info) . 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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