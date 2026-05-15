Intervento chirurgico d’urgenza nel weekend per il ministro della Salute Schillaci | Risolverò in pochi giorni

Il ministro della Salute è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza nel corso del fine settimana. L’operazione è stata programmata e si è svolta senza complicazioni. La comunicazione ufficiale conferma che il ministro si trova in condizioni stabili e che il procedimento si è concluso con successo. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo alla natura dell’intervento o alle eventuali tempistiche di recupero. La sua presenza pubblica sarà limitata nei prossimi giorni.

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