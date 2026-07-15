Aidem Intelligenza Artificiale a supporto della personalizzazione didattica per alunni e studenti con BES Corso pratico online accreditato MIM

Da orizzontescuola.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato avviato un corso online di 15 ore, accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dedicato all’uso dell’intelligenza artificiale per personalizzare l’insegnamento a studenti con bisogni educativi speciali. Il corso insegna come adattare la didattica, sviluppare materiali inclusivi e gestire classi con studenti eterogenei. È rivolto a insegnanti e operatori scolastici interessati a integrare le nuove tecnologie nelle pratiche educative.

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Corso online accreditato MIM (15 ore) per apprendere come personalizzare la didattica, creare materiali inclusivi e gestire classi eterogenee con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale. Nelle classi di oggi, sempre più eterogenee, la personalizzazione dell’apprendimento non è più un’opzione, ma una necessità.  Studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), livelli diversi di partenza, stili cognitivi differenti: ogni docente. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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