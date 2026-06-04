Aidem Intelligenza Artificiale a scuola | corso base di alfabetizzazione per un uso pratico e consapevole da parte dei docenti accreditato MIM

Un corso online di 15 ore, accreditato dal Ministero dell'Istruzione, è rivolto a tutto il personale docente. L’obiettivo è fornire competenze pratiche sull’uso dell’intelligenza artificiale in ambito scolastico, includendo la preparazione di lezioni, verifiche, materiali didattici e attività personalizzate. Il corso mira a promuovere un utilizzo consapevole e operativo dell’IA da parte degli insegnanti.

Preparare una lezione, creare una verifica, adattare i materiali per studenti con livelli diversi, compilare documenti, cercare risorse didattiche: per molti docenti il tempo non basta mai. Nel frattempo, si sente parlare ovunque di Intelligenza Artificiale, ChatGPT, Copilot e Gemini. Ma tra chi promette rivoluzioni e chi mette in guardia dai possibili rischi, una domanda resta aperta: come può un insegnante utilizzare concretamente questi strumenti per semplificare il proprio lavoro? La buona notizia è che non servono competenze informatiche avanzate, né esperienza nel settore tecnologico. Le recenti Linee Guida del MIM sull’Intelligenza Artificiale nella scuola (D. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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