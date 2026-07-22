i video della zuffa al senato per le chat di andrea delmastro

Durante una seduta al Senato, sono stati diffusi video di una rissa tra senatori. I membri del Movimento 5 Stelle hanno protestato perché la magistratura non ha potuto sequestrare le chat di un senatore. I senatori di Fratelli d’Italia si sono mostrati infastiditi dall’accaduto. La discussione si è svolta mercoledì, con tensioni tra le diverse forze politiche presenti in aula.

I senatori del M5S hanno protestato perché è stato impedito alla magistratura di sequestrarle, i colleghi di FdI si sono risentiti Mercoledì la giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta della procura di Roma di sequestrare alcune chat del deputato Andrea Delmastro: sarebbero servite in un’indagine in cui Delmastro non è coinvolto direttamente, ma che riguarda la vicenda per cui lo scorso marzo si dimise da sottosegretario al ministero della Giustizia. La giunta per le autorizzazioni è la commissione del parlamento che ha il compito di decidere se consentire procedimenti penali contro parlamentari o ministri, ma anche se autorizzare limitazioni della loro libertà personale all’interno di un’indagine, com’è il caso del sequestro di una chat. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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