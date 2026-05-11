Nel primo pomeriggio di oggi, un forte temporale si è scatenato sul basso Lago d’Iseo e sulla zona della Franciacorta. La grandinata ha causato danni alle auto parcheggiate e i chicchi di ghiaccio, di grandi dimensioni come noci, hanno colpito le aree interessate. L’evento si è verificato poco prima delle 14 e ha interessato varie zone della regione.

Iseo (Brescia), 11 maggio 2026 – Un violento temporale, poco prima delle 14, si è abbattuto sul basso Lago d’Iseo e sulla zona della Franciacorta. https:www.ilgiorno.itvideograndinata-lago-iseo-qr33fgyz Il fenomeno più rilevante si è verificato sui rilievi che circondano lo specchio d'acqua. Per oltre quindici minuti ininterrotti, una grandinata di rara intensità ha colpito i centri collinari e la fascia costiera. Testimoni riferiscono di chicchi dalle dimensioni preoccupanti, grossi come noci, caduti con una forza tale da danneggiare alcune auto. Il rumore del ghiaccio che colpiva i tetti è stato descritto dai residenti come un "bombardamento costante", accompagnato da raffiche di vento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Grandinata sul lago d’Iseo e sulla Franciacorta, chicchi grossi come noci e auto danneggiate

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