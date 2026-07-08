I pronostici di mercoledì 8 luglio | Champions League e Conference League

Mercoledì 8 luglio si gioca una serie di partite di qualificazione in Champions League e Conference League, con diverse squadre impegnate in incontri di andata e ritorno. Le gare si svolgono in vari stadi europei, con le formazioni che cercano di ottenere un risultato favorevole per accedere alle fasi successive dei tornei. Le partite si disputano nel pomeriggio e in serata, senza la presenza di pubblico negli stadi.

I pronostici di mercoledì 8 luglio, in questo giorno di sosta dei Mondiali riflettori puntati su Champions e Conference League Il mercoledì di Champions League si apre con il Kairat Almaty che, dopo l’incredibile impresa dello scorso anno culminata con lo storico approdo alla League Phase, sogna di replicare quella lunghissima ed emozionante cavalcata continentale. (Ansa Foto) – IlVeggente.it I kazaki godono di un vantaggio enorme. La Premier League locale è in pieno svolgimento e la squadra di Rafael Urazbakhtin – oggi seconda a un solo punto dall’Ordabasy capolista – viaggia a ritmi altissimi. Di contro, i montenegrini del Sutjeska... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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