I poliziotti hanno immobilizzato e buttato a terra un uomo, Abderrahim Fakir, durante un intervento domenica al Pilastro. Secondo la relazione degli agenti, hanno usato spinte e urla per contenere Fakir al fine di proteggere un altro cittadino. La ricostruzione dei fatti si concentra sui momenti antecedenti alla morte del 42enne, senza ulteriori dettagli o motivazioni fornite.

I poliziotti hanno buttato a terra Abderrahim Fakir per difendere un cittadino: è quanto emerge dalla relazione dei due agenti intervenuti al Pilastro, domenica, che ricostruisce i momenti precedenti la morte del 42enne. L’AGGRESSIONE A UN CITTADINO Quando la Volante del Commissariato Bolognina arriva sul posto, Fakir è steso a terra, urla ‘Aiuto, tutto il Pilastro vuole uccidermi’, ‘cercano di uccidermi’. Poi si alza, una prima volta, e poi si butta di nuovo a terra. Nel frattempo scatta la chiamata al 118 da parte della polizia con richiesta di intervento per un "soggetto in crisi psichiatrica", e gli agenti chiedono di mandare anche una automedica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I poliziotti e il contenimento di Fakir: "Spintoni e urla contro un uomo, ecco perché l’abbiamo bloccato"

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