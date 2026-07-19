Abderrahim Fakir morto a Bologna il fermo a terra dei poliziotti e le urla | Aiuto basta! – Il video

Un uomo di 43 anni è morto domenica a Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia nel quartiere Pilastro. Nel video registrato durante l’intervento si ascoltano le sue urla: «Aiuto, basta, basta» mentre gli agenti lo tengono a terra. La registrazione mostra i poliziotti che trattengono la persona, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’intervento. La morte è avvenuta poco dopo il fermo. La polizia ha avviato un’indagine sulla vicenda.

«Aiuto, basta, basta». Sono impresse in un video di diversi minuti le urla di Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino morto domenica 19 luglio al quartiere Pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Nelle immagini si vedono due agenti che bloccano l’uomo a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente, aiuta gli agenti tenendogli le caviglie. Attorno a loro anche due soccorritori che però non intervengono. Dopo qualche minuto l’uomo smette di dimenarsi e sembra perdere i sensi, mentre i poliziotti gli bloccano anche le caviglie. Uno dei due prova a sincerarsi delle sue condizioni ma senza risposta. 🔗 Leggi su Open.online

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