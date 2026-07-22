I pm indagano su 118 e procedure per la morte di Fakir Caccia ad altri video dei residenti

Da bologna.repubblica.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura di Bologna sta indagando sulla morte di Fakir, concentrandosi sulle decisioni prese dal 118 e sui protocolli seguiti dagli agenti durante l’immobilizzazione di persone agitati. Sono in corso anche indagini per trovare altri video registrati dai residenti, che possano contribuire a chiarire quanto accaduto. Le indagini sono incentrate su queste due aree, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

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Le scelte del 118 e i protocolli che gli agenti devono seguire quando immobilizzano gli esagitati, sono questi i due filoni su cui la Procura di Bologna si sta concentrando. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

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