Certificati anti-rimpatrio | ora i pm indagano anche su altri ospedali dell’Emilia-Romagna
I pubblici ministeri stanno indagando su altri ospedali dell’Emilia-Romagna dopo il caso dei certificati anti-rimpatrio. La procura ha aperto un fascicolo per verificare eventuali irregolarità e responsabilità legali legate alla produzione e all’utilizzo di questi documenti. Le indagini seguono l’inchiesta avviata in precedenza, che aveva coinvolto alcuni strutture sanitarie della regione. Le autorità giudiziarie hanno acquisito documenti e ascoltato testimoni in più strutture ospedaliere. Nessuna persona è ancora iscritta nel registro degli indagati.
Ravenna, 31 maggio 2026 – La prima onda sismica dell’intero movimento tellurico, si era manifestata quando il 10 luglio dell’anno scorso alla questura di Ravenna, per errore, era stato inviato un certificato di diniego del rimpatrio di uno straniero irregolare con allegata una “ bozza del modulo prestampato per la valutazione di non idoneità alla vita nel cpr”, il centro di permanenza. https:www.ilrestodelcarlino.itemilia-romagnacronacaliste-attesa-visite-esami-dati-l1h4rkiw Otto medici indagati a Ravenna, verifiche in tutta la regione. Si trattava del medesimo documento scaricabile dal sito della Simm, la società di medicina delle migrazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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