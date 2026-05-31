Certificati anti-rimpatrio | ora i pm indagano anche su altri ospedali dell’Emilia-Romagna

Notizia in breve

I pubblici ministeri stanno indagando su altri ospedali dell’Emilia-Romagna dopo il caso dei certificati anti-rimpatrio. La procura ha aperto un fascicolo per verificare eventuali irregolarità e responsabilità legali legate alla produzione e all’utilizzo di questi documenti. Le indagini seguono l’inchiesta avviata in precedenza, che aveva coinvolto alcuni strutture sanitarie della regione. Le autorità giudiziarie hanno acquisito documenti e ascoltato testimoni in più strutture ospedaliere. Nessuna persona è ancora iscritta nel registro degli indagati.