I pesi massimi europei sono interessati a un calciatore che si trova sotto pressione da parte di diversi club. Il Paris Saint-Germain ha mostrato interesse, unendosi a Bayern Monaco e ai club della Premier League, che sono anch’essi coinvolti nella trattativa. La notizia si riferisce a un possibile trasferimento nel mercato estivo 2026. La discussione tra le parti continua, ma nessuna ufficialità è stata comunicata finora.

2026-07-22 16:58:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia di calciomercato. Sembrerebbe che. TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Charles De Ketelaere è stato uno dei protagonisti della Serie A ai Mondiali del 2026, che si sono conclusi domenica sera con la Spagna che ha battuto l’Argentina a New York. Dopo aver fallito nella fase a gironi e nei sedicesimi, il CDK si è ripreso nella fase a eliminazione diretta, segnando tre gol: una doppietta contro i padroni di casa degli Stati Uniti agli ottavi e un’altra nella sconfitta ai quarti contro la Spagna, decisa all’ultimo sangue. Interesse Bayern, Premier League e PSG Dato il livello delle prestazioni, non sorprende che De Ketelaere abbia attirato l’attenzione di alcuni dei più grandi club europei. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - I pesi massimi europei circondano De Ketelaere mentre il PSG si unisce al Bayern e ai club della Premier League in gara

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