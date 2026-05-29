Gli esperti di calcio hanno espresso le loro previsioni sulla finale di Champions League 2026 tra PSG e Arsenal. Wenger e Pirlo hanno condiviso le loro opinioni, mentre il dirigente della Premier League ha definito i detentori come la “migliore squadra del mondo”. La discussione si concentra sui possibili sviluppi e sulle formazioni candidate a raggiungere la fase finale del torneo.

2026-05-29 13:10:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il leggendario allenatore dell’Arsenal Arsene Wenger e uno dei giocatori che ha guidato all’unica finale di Champions League del club, Sol Campbell, sono tra le figure che hanno fatto previsioni sul pezzo forte di questa stagione alla Puskas Arena sabato. Due ex giocatori abituali della Premier League hanno sostenuto la vittoria della squadra inglese sul Paris Saint-Germain, mentre alcuni dei loro colleghi luminari hanno sostenuto che i detentori meritano il loro status di favoriti. Anche Unai Emery, che ha allenato entrambi i club, e l’iconico centrocampista Andrea Pirlo hanno espresso le loro opinioni nelle interviste. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Pronostici sulla finale di Champions League 2026: da Wenger a Pirlo, i verdetti dei grandi del calcio su PSG-Arsenal mentre il boss della Premier League definisce i detentori della “migliore squadra del mondo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pronostico PSG-Arsenal finale Champions League 2026: analisi e quote scommesse

Notizie e thread social correlati

La stella del PSG Dembele soffre di infortunio prima della finale di Champions League con l’ArsenalA dodici giorni dalla finale di Champions League contro l’Arsenal, il calciatore del PSG Ousmane Dembele ha riportato un infortunio al polpaccio.

Serie A calcio 2026: classifica finale e verdetti. Scudetto, qualificate a Champions League ed Europa League, retrocesse in Serie BLa Serie A 2025-2026 si è conclusa con le squadre che hanno ottenuto i loro piazzamenti finali.

Temi più discussi: Quote vincente Champions League: Pronostici aggiornati al 20.05.26; Psg-Arsenal, la Champions in palio a Budapest: il pronostico; PSG-Arsenal, chi solleverà la Champions League? I pronostici di Netwin; PSG-Arsenal: quote, pronostico e probabili formazioni della finale di Champions League.

Pronostici della semifinale di ritorno della Champions League, fammi sapere i tuoi! reddit

Pronostici di oggi 23 maggio: la finale di Coppa di Germania, the richest game in football, Bologna-Inter ift.tt/ALOd2xZ #scommesse #pronostici x.com

Psg-Arsenal, la Champions in palio a Budapest: il pronosticoPronostico Psg-Arsenal quote analisi precedenti statistiche finale Champions League di sabato 30 maggio alle ore 18 a a Budapest ... gazzetta.it

PSG-Arsenal pronostico e quote: la chicca dell'esperto sulla FinaleScopri il pronostico e le quote aggiornate di PSG-Arsenal per la Finale di Champions League: l’analisi dell’esperto svela la chicca sul possibile risultato e le strategie delle squadre. calciomercato.com