Nella partita valida per la Premier League, l'Arsenal ha sconfitto il Burnley con il punteggio di 1-0. La vittoria ha permesso ai Gunners di mantenere un vantaggio di cinque punti sul Manchester City in classifica. La partita si è svolta il 18 maggio 2026, con l'Arsenal che si avvicina alla possibilità di conquistare il titolo nazionale. La gara si è conclusa senza ulteriori reti, confermando la vittoria decisiva per la squadra di casa.

2026-05-18 23:00:00 Giorni caldissimi in redazione! L’Arsenal potrebbe essere incoronato campione della Premier League martedì dopo aver ristabilito un vantaggio di cinque punti sul Manchester City con una vittoria per 1-0 sul Burnley. La notte in cui è emersa la notizia che Pep Guardiola avrebbe lasciato il City alla fine della stagione, gli uomini di Mikel Arteta hanno fatto un enorme passo avanti per battere la sua squadra al titolo, anche se non lo hanno fatto in modo convincente. L’Arsenal ha impiegato 38 minuti per sbloccare la situazione, con Kai Havertz che si è rialzato per incontrare un corner di Bukayo Saka e dirigersi a casa. Ma i Gunners hanno lavorato duramente per mettere la partita fuori dubbio, con Havertz fortunato a non ricevere un cartellino rosso che avrebbe scosso significativamente i nervi nel nord di Londra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Arsenal – Burnley 1-0: report mentre i Gunners si avvicinano al titolo della Premier League

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Arsenal vs Burnley - Premier League 2026

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