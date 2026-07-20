Un video di cinque minuti mostra immagini che richiamano altre scene già viste in passato, evidenziando un atto di violenza. La registrazione cattura momenti di brutalità che suscitano shock e sdegno. La diffusione di questo materiale ha riacceso il dibattito pubblico sulla sicurezza e sulla tutela dei diritti umani. La vicenda riguarda la morte di un individuo avvenuta in circostanze ancora da chiarire. Sono in corso indagini per accertare i fatti e le responsabilità.

C’è un video di cinque minuti che ricorda altre immagini viste in passato e che allo stesso tempo toglie il fiato per l’atrocità che mostra. Sono gli ultimi momenti della vita di Abderrahim Fakir, 42 anni, un uomo di origine marocchina che viveva in Italia da quando aveva sette anni e che non aveva ancora ottenuto la cittadinanza e per questo aveva chiesto l’asilo. Fakir faceva faceva il facchino e viveva a Borgonuovo, nel comune di Sasso Marconi, insieme alla moglie. Il 19 luglio 2026 è morto nel quartiere Pilastro di Bologna, mentre due agenti della polizia lo stavano tenendo a terra. Le immagini, diffuse dai familiari e acquisite dalla procura, mostrano l’uomo immobilizzato in posizione prona mentre urla ripetutamente: “Aiuto”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Le domande che solleva la morte di Abderrahim Fakir

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