I giocatori del club argentino Tigre espongono la bandiera delle Malvinas dopo la vittoria della Copa Sudamericana
Dopo la vittoria in Copa Sudamericana, i giocatori del club argentino Tigre hanno esposto una bandiera delle Malvinas. L’episodio è avvenuto immediatamente dopo la partita e ha attirato l’attenzione sui social e sui media sportivi. La scelta di mostrare la bandiera ha suscitato reazioni di varia natura, senza che siano stati segnalati interventi ufficiali o sanzioni immediate. La scena si è svolta nel contesto di festeggiamenti post-partita.
2026-07-22 15:22:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. I giocatori del club argentino Tigre hanno esposto una bandiera relativa alle Isole Falkland dopo una partita di coppa continentale martedì sera in scene che ricordano quelle che seguirono la vittoria della semifinale di Coppa del Mondo del paese contro l’Inghilterra. L’incidente è avvenuto dopo la vittoria per 3-0 del Tigre contro la squadra uruguaiana del Nacional negli spareggi di Copa Sudamericana. I tifosi ospiti hanno anche intonato il consueto coro “chi non salta è un inglese”. Los jugadores de Tigre, mostrando una bandera con el mensaje “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” dopo aver vinto a Nacional. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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