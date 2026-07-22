i giocatori del club argentino tigre espongono la bandiera delle malvinas dopo la vittoria della copa sudamericana

Notizia in breve

Dopo la vittoria in Copa Sudamericana, i giocatori del club argentino Tigre hanno esposto una bandiera delle Malvinas. L’episodio è avvenuto immediatamente dopo la partita e ha attirato l’attenzione sui social e sui media sportivi. La scelta di mostrare la bandiera ha suscitato reazioni di varia natura, senza che siano stati segnalati interventi ufficiali o sanzioni immediate. La scena si è svolta nel contesto di festeggiamenti post-partita.