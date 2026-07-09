Mondiale 2026 virale il video del Ct dell' Egitto che sputa verso tifoso argentino con la bandiera di Israele

Un video che mostra il commissario tecnico dell’Egitto che sputa verso una bandiera di Israele è diventato virale. L’episodio è stato filmato da tifosi presenti sugli spalti durante l’ottavo di finale tra Argentina ed Egitto. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito all’accaduto. Il video sta circolando sui social network, attirando l’attenzione degli utenti.

Il video che mostra il ct dell’Egitto che sputa contro la bandiera di Israele è diventato virale. Il momento è stato immortalato da alcuni tifosi presenti sugli spalti per seguire l’ottavo di finale tra la nazionale argentina e quella egiziana. Visibilmente contrariato dopo la sconfitta in extremis, Hossam Hassan ha sputato in direzione di un tifoso che esponeva una bandiera di Israele. Video virale del ct dell’Egitto che sputa verso la bandiera israeliana Le parole del ct Hassan sulla Palestina La rabbia dell’Egitto per l’eliminazione dal Mondiale 2026 Video virale del ct dell’Egitto che sputa verso la bandiera israeliana Il video è diventato virale e rappresenta uno dei momenti più controversi di questo Mondiale 2026 in corso in Messico, Canada e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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SALAH Y EL ADIÓS MÁS DOLOROSO PALABRAS DEL CAPITÁN TRAS CAER ANTE ARGENTINA HISTORIA PURA

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