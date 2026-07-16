Dopo la vittoria dell'Argentina sulla Inghilterra nella semifinale dei Mondiali 2026, una donna si è mostrata avvolta dalla bandiera della squadra. La scena è stata ripresa in un video, in cui la donna appare senza vestiti sotto la bandiera. La scena ha attirato l'attenzione dei presenti e dei social media.

Belen incanta i fan mentre festeggia la vittoria dell'Argentina nella semifinale dei Mondiali 2026: si mostra avvolta dalla bandiera della squadra, ma sotto non ha nulla Belen Rodriguez avvolta dalla bandiera dell'Argentina dopo la vittoria della squadra contro l'Inghilterra nella semifinale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Belen Rodriguez 'nuda' sotto la bandiera dell'Argentina dopo la vittoria contro l'Inghilterra ai Mondiali 2026 - VIDEO

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