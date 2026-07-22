I due piloti ubriachi che volevano guidare un aereo con 160 passeggeri La scoperta dei colleghi prima del decollo

Prima del decollo, i colleghi hanno scoperto che i due piloti erano visibilmente ubriachi. La compagnia aerea ha fermato il volo, impedendo loro di partire con 160 passeggeri a bordo. I piloti sono stati sottoposti a controlli e portati in custodia. Non ci sono stati incidenti o danni durante l’intervento. La polizia ha avviato un’indagine sulla vicenda.

Se non fosse stato per i loro colleghi, due piloti della compagnia Swiss air palesemente ubriachi si sarebbero messi ai comandi di un volo di linea diretti per una destinazione europea. La vicenda è emersa dal sito specializza AeroTelegraph ed è stato citato dal quotidiano di Ginevra Le Matin solo ora. Ma i fatti risalgono allo scorso maggio, quando nella hall di un hotel ginevrino, si sono ritrovati alcuni colleghi piloti, visto che quella struttura è punto d’appoggio abituale per gli equipaggi della compagnia elvetica, parte del gruppo Lufthansa. I colleghi che hanno incrociato i due si sono accorti delle condizioni e hanno impedito loro di salire a bordo dell’ Airbus A220 su cui avrebbero dovuto operare, un modello che può trasportare fino a 160 passeggeri. 🔗 Leggi su Open.online

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