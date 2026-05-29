Una grandinata con chicchi di circa 4 centimetri ha colpito Coassolo Torinese, causando danni a auto e raccolti. Le auto parcheggiate all’aperto sono state graffiate e danneggiate, mentre i campi hanno subito rotture di piante e perdita di produzioni. La formazione dei grandi chicchi si è verificata in pochi minuti, con raffiche di vento e condizioni atmosferiche improvvise. Non ci sono segnalazioni di feriti.

? Punti chiave Quali danni hanno subito le auto e i raccolti della zona?. Come si sono formati chicchi così grandi in così poco tempo?. Quali altre province piemontesi sono ora sotto stretto monitoraggio?. Come possono i radar prevedere questi temporali così improvvisi?.? In Breve Evento avvenuto ieri sera alle ore 19:45 con chicchi da 3-4 centimetri.. Rischi per carrozzerie, coperture leggere e raccolti agricoli della zona.. Monitoraggio attivo su Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.. Instabilità atmosferica piemontese causata da rapide correnti ascensionali nelle nubi.. Chicchi di grandine fino a 4 centimetri hanno colpito Coassolo Torinese alle ore 19:45 di ieri sera, causando accumuli visibili sulle superfici esterne e minacciando la sicurezza di veicoli e infrastrutture leggere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coassolo Torinese, grandine da 4 cm: danni a auto e raccolti

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