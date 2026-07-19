Tra la notte tra sabato e domenica, una forte grandinata si è abbattuta sulla provincia di Ferrara, causando danni a case, auto e coltivazioni. I chicchi di grandine, alcuni fino a 9 centimetri di diametro, hanno distrutto molte colture e danneggiato veicoli parcheggiati. La perturbazione si è verificata poco dopo un temporale intenso che aveva colpito l’intera zona il 15 luglio, portando ulteriori disagi e danni.

Ancora maltempo nel Ferrarese. Dopo il violento temporale che lo scorso 15 luglio ha colpito l'intera provincia, da nord a sud, senza risparmiare nemmeno il capoluogo, un altro evento estremo ha provocato danni e disagi nella nottata tra sabato 18 e domenica 19 luglio. A farne le spese la zona del Basso Ferrarese e del Delta del Po, dove pioggia, vento e chicchi di grandine come proiettili, caduti a una velocità e intensità incredibile, hanno preso di mira le finestre e i tetti di abitazioni e capannoni, oltre che le carrozzerie dei veicoli e le colture. Danni che stanno incessantemente lavorando da giorni per la messa in sicurezza e il difficoltoso ripristino della normalità. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Ferrara, grandine con danni a case, auto e coltivazioni: «Chicchi grandi fino a 9 centimetri, hanno distrutto tutto»

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