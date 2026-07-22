I danni causati dalla grandine alle automobili sull’autostrada A13 nella provincia di Ferrara
Martedì sulla A13 in provincia di Ferrara, una forte grandinata ha colpito le auto in transito, causando danni ai vetri e alle carrozzerie. Molti automobilisti sono stati costretti a fermarsi a causa del maltempo. La grandine ha provocato danni significativi alle vetture lungo l’autostrada che collega Bologna e Padova. Non sono stati segnalati incidenti o feriti.
Martedì nella provincia di Ferrara, in Emilia-Romagna, c’è stata una forte grandinata che ha causato danni soprattutto alle macchine. Molti automobilisti che in quella zona stavano percorrendo l’autostrada A13, che collega Bologna e Padova, si sono dovuti fermare e la grandine ha danneggiato gravemente i vetri e le carrozzerie delle loro auto. Una persona ha riportato dei tagli alle braccia a causa dei vetri rotti. Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha detto che la grandinata – con chicchi fino a tre centimetri di diametro – ha danneggiato anche i vetri di alcune case, mentre il vento forte ha abbattuto vari alberi e divelto le coperture di alcune case e capannoni. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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