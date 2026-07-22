Martedì sulla A13 in provincia di Ferrara, una forte grandinata ha colpito le auto in transito, causando danni ai vetri e alle carrozzerie. Molti automobilisti sono stati costretti a fermarsi a causa del maltempo. La grandine ha provocato danni significativi alle vetture lungo l’autostrada che collega Bologna e Padova. Non sono stati segnalati incidenti o feriti.

Martedì nella provincia di Ferrara, in Emilia-Romagna, c’è stata una forte grandinata che ha causato danni soprattutto alle macchine. Molti automobilisti che in quella zona stavano percorrendo l’autostrada A13, che collega Bologna e Padova, si sono dovuti fermare e la grandine ha danneggiato gravemente i vetri e le carrozzerie delle loro auto. Una persona ha riportato dei tagli alle braccia a causa dei vetri rotti. Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha detto che la grandinata – con chicchi fino a tre centimetri di diametro – ha danneggiato anche i vetri di alcune case, mentre il vento forte ha abbattuto vari alberi e divelto le coperture di alcune case e capannoni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - I danni causati dalla grandine alle automobili sull’autostrada A13 nella provincia di Ferrara

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