Le celebrità indossano i Capri pant, un modello che torna di tendenza nell’estate 2026. Da Lily Collins a Bella Hadid, molte hanno sfoggiato questo capo, apprezzato per la sua lunghezza alla caviglia e il suo stile che combina eleganza e versatilità. Il pantalone, che si conferma un must stagionale, viene scelto come elemento chiave di look estivi.

I Capri pant sono l’ossessione delle celeb anche in estate, e non solo in primavera. Il modello dalla lunghezza alla caviglia torna protagonista del guardaroba stagionale grazie alla sua capacità di unire eleganza, versatilità e un fascino rétro sempre attuale. Dalle occasioni più formali ai look da spiaggia, i pantaloni Capri si confermano tra i trend moda estate più forti, reinterpretati in modi diversi dalle star. Monica Barbaro con canotta, leggings taglio capri pants e sandali con tacco nell’East Village il 15 luglio 2026. New York City. (Photo by TheStewartofNYGC Images) A Wimbledon, Lily Collins sceglie un approccio sofisticato con un completo total white firmato Leset Rio, composto da top a fascia e pantaloni Capri, completato da infradito con tacco di Manolo Blahnik. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I Capri pant sono il trend dell’estate 2026: da Lily Collins a Bella Hadid, scopri come le celeb indossano il modello più chic di stagione.

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