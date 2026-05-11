Domenica 10 maggio si è celebrata la festa della mamma e molte celebrità hanno condiviso sui social network messaggi dedicati alle proprie madri e ai figli. Tra le star che hanno pubblicato foto e dediche ci sono attrici, cantanti e atleti, che hanno mostrato momenti di affetto e gratitudine. Le celeb sono così tornate a condividere con i follower ricordi e emozioni legate alle figure materne della loro vita.

Domenica 10 maggio si celebrala festa della mamma, e le celebrity non hanno resistito all’idea di condividere sui social omaggi dedicati alle loro mamme e ai loro figli, che madri le hanno rese. La Festa della mamma delle celeb. Nelle ultime ore su Instagram sono comparsi moltissimi post che celebrano la festa della mamma, con immagini inedite e tenere, buffe e inaspettate. Nicole Kidman, per esempio, ha condiviso una foto che la ritrae con le figlie, Sunday Rose e Faith Margareth, ancora piccole: « Alle mie bellissime ragazze, la gioia più grande è essere vostra madre», ha scritto l’attrice a corredo dello scatto. GUARDA LE FOTO Il principe William con mamma Diana: le foto che emozionano.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Anche le celeb, sui social, hanno festeggiato le loro mamme: da Nicole Kidman a Lily Collins, da Demi Moore a Andre Agassi

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