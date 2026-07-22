I caftani più chic in circolazione e come indossarli con estrema coolness

Un evento di moda ha portato in passerella alcuni dei caftani più eleganti di sempre, ispirati alle atmosfere di Marrakech e alle storiche notti orientali. Le modelle hanno sfilato indossando capi ricchi di dettagli, tessuti leggeri e colori vivaci, che richiamano un fascino esotico. La presentazione ha mostrato come questi capi possano essere indossati con stile, combinandoli anche con accessori moderni.

D ai guardaroba da Mille e una notte alle dune di Marrakech, il caftano da donna ha attraversato i decenni collezionando un’aura di fascino senza tempo. Nato come abito di rappresentanza nelle corti mediorientali, questo abito fluido deve la sua consacrazione occidentale agli anni Cinquanta e Settanta, quando icone del calibro di Jacqueline Kennedy, Elizabeth Taylor e Yves Saint Laurent lo hanno trasformato nella divisa ufficiale dell’esotismo chic. Cosa mettere sopra il costume: 5 copricostumi originali X Oggi, lontano dal cliché di semplice copricostume da spiaggia, la tunica maxi torna a dominare le tendenze moda. Riconquistando il palcoscenico – e l’armadio estivo – grazie a nuove tonalità, fantasie, dettagli artigianali di matrice couture. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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