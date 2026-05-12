I cerchietti per capelli sono diventati un elemento di uso quotidiano per molte persone, fin dai tempi dell’infanzia, quando le mamme li sceglievano per sistemare rapidamente i capelli delle bambine. Oggi continuano a essere tra gli accessori preferiti e più semplici da indossare, trovando spazio in molte occasioni e stili. La loro presenza è rimasta stabile nel tempo, adattandosi alle tendenze senza mai scomparire.

Lo abbiamo usato fin da bambine quando le nostre mamme erano alla ricerca di un accessorio veloce e facile da farci indossare per tenere in ordine i capelli. Ora lo guardiamo come qualcosa che va oltre il suo essere pratico perché è molto di più. Il cerchietto è un dettaglio che va ad arricchire anche i capelli sciolti (perfino quelli corti) in pochi secondi. In voga negli anni ’50 e ’60, è tornato a essere il protagonista assoluto degli anni ’90. Dopo un periodo in cui lo abbiamo messo da parte a favore di fasce e foulard, il cerchietto per capelli è tornato per fare la differenza sulla nostra chioma. Le prime a innamorarsene nuovamente sono state le star che lo usano anche nel tempo libero per tenere i capelli lontani dal viso.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I cerchietti per capelli sono l’accessorio che non ci toglieremo più dalla testa (letteralmente) e come indossarli

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