basta indossarli con le scarpe giuste

Per la stagione calda, i jeans svasati rappresentano una scelta di tendenza. Si preferiscono modelli che siano aderenti lungo le cosce e più larghi dal ginocchio in giù, ideali da abbinare con scarpe adatte. La moda attuale privilegia questo stile, che può essere indossato facilmente con diversi tipi di calzature, senza bisogno di altri accorgimenti particolari.

F lare o bootcut? L’importante è che siano svasati. Aderenti lungo le cosce e più larghi dal ginocchio in giù, sono una delle tendenze j eans più cool della bella stagione. Il segreto del loro successo è presto detto: riescono a valorizzare ogni fisicità, soprattutto se indossati con le scarpe giuste. Come abbinare i bootcut jeans dal taglio slim: 5 look che slanciano X Leggi anche › I jeans bootcut slim, l’ultima tendenza denim da seguire per sembrare più magre e più alte A vita alta o bassa, alla caviglia oppure extra long, svettano sopra pumps a punta e mules con il tacco. Ma non solo: se abbinati correttamente, i denim flare possono slanciare la figura anche insieme a ballerine e slingback.🔗 Leggi su Iodonna.it

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