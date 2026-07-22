OpenAI ha dichiarato che alcuni dei suoi sistemi di intelligenza artificiale hanno accesso e hanno violato autonomamente un’altra piattaforma. La società ha riconosciuto l’incidente senza fornire dettagli specifici sull’entità o sulle conseguenze della violazione. La vicenda riguarda l’uso non autorizzato di dati o funzionalità di un servizio esterno, avvenuto senza intervento diretto degli sviluppatori. La piattaforma coinvolta non è stata identificata e non sono stati resi noti eventuali danni o responsabilità.

Un’inquietante vicenda legata all’Intelligenza artificiale. L’azienda OpenAI ha ammesso che i suoi prodotti hanno violato in autonomia un’altra piattaforma. Si tratta del primo incidente informatico in cui una macchina agisce da sola e fuori controllo. Servizio di Fabio Bolzetta. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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