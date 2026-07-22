I 200 anni della Vittoria Alata due secoli che valgono 15 milioni di euro | i fondi da Roma per la valorizzazione del Teatro Romano di Brixia
Roma ha stanziato 15 milioni di euro per restaurare e valorizzare il Teatro Romano di Brescia, in occasione dei 200 anni della Vittoria Alata. La statua, simbolo della città, compie due secoli e rappresenta un patrimonio culturale di rilievo. I fondi sono destinati a interventi di conservazione e promozione del sito archeologico. La celebrazione dei due secoli della Vittoria Alata coincide con l’avvio di queste iniziative di tutela.
Brescia, 22 luglio 2026 – “ Duecento anni sono un tempo lunghissimo nella vita di una persona, ma per una città possono rappresentare l’inizio di una storia”. La sindaca Laura Castelletti lo ha detto all’inizio del suo discorso per la serata conclusiva dei cinque giorni dedicati al bicentenario del ritrovamento della Vittoria Alata. E in effetti, la Nike (probabilmente una rivisitazione di Afrodite con le ali) ha portato a Brescia l’inizio di un nuovo capitolo: quello del Teatro Romano, accanto al Capitolium che custodisce la Vittoria. , Brescia cerimonia bicentenario della Vittoria Alata, Brescia 20 Luglio 2026. Ph Fotolive Filippo Venezia La valorizzazione . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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