I 200 anni della Vittoria Alata due secoli che valgono 15 milioni di euro | i fondi da Roma per la valorizzazione del Teatro Romano di Brixia

Notizia in breve

Roma ha stanziato 15 milioni di euro per restaurare e valorizzare il Teatro Romano di Brescia, in occasione dei 200 anni della Vittoria Alata. La statua, simbolo della città, compie due secoli e rappresenta un patrimonio culturale di rilievo. I fondi sono destinati a interventi di conservazione e promozione del sito archeologico. La celebrazione dei due secoli della Vittoria Alata coincide con l’avvio di queste iniziative di tutela.