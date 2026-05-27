Due strade da 15 milioni di euro sono state prese in considerazione per il nuovo Wesley. Un giocatore interessa particolarmente, mentre un altro è valutato più di un'idea. L’allenatore desidera che gli esterni abbiano resistenza, capacità di recupero, abilità nel dribbling e velocità. Si prevede che il viola giochi a destra, con un brasiliano spostato a sinistra.

A caccia di un nuovo Wesley. Il futuro alter ego del brasiliano, miglior acquisto della Roma dell’ultima stagione con Donyell Malen, dovrà avere le sue caratteristiche: metà terzino e metà attaccante. Con le stesse doti peculiari dell’ex Flamengo: resistenza, polmoni d’acciaio, il tackle ruvido dei difensori, ma anche il dribbling, la velocità, la tecnica e il piede buono di una punta. Li vuole così, Gian Piero Gasperini, gli esterni. Perché sono i motori sulle corsie laterali delle sue squadre. E allora il club giallorosso, in quest’ottica, si sta avvicinando sempre di più a Dodò della Fiorentina, che giocherebbe a destra lasciando Wesley a sinistra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, le due strade (da 15 milioni di euro) per il nuovo Wesley: intriga Dodò, Giay è più di un'idea

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