house of the dragon 3 james norton svela di cosa profuma ormund hightower

La particolarità di Ormund Hightower su cui House of the Dragon 3 sta insistendo molto è la sua incredibile sensibilità agli odori, cosa che ha portato molti fan a chiedersi: lui di cosa profumerebbe? James Norton lo sa e l'ha svelato Da quando è uscito dalla sua tenda nella première della stagione 3, nulla è stato più come prima in House of the Dragon. Stiamo naturalmente parlando di Ormund Hightower, il raffinato, imprevedibile e decisamente inquietante nuovo leader dei Verdi, interpretato dall'attore britannico James Norton. Freddo, calcolatore e con un talento naturale per trasformare ogni conversazione in una partita a scacchi, Ormund ha conquistato rapidamente l'attenzione dei fan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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House of the Dragon Star James Norton Reveals Ormund Hightowers Go-To Fragrance

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