Nel quarto episodio della terza stagione di House of the Dragon, intitolato “Tumbleton”, sono state approfondite le diverse sfaccettature di Ormund Hightower, confermando la sua crescente importanza nella narrazione. La puntata ha mostrato come il personaggio si sia evoluto, rafforzando il suo ruolo di figura pericolosa e strategica all’interno della storia. La sua presenza si è fatta più intensa, contribuendo a delineare la sua posizione come antagonista principale.

Il quarto episodio della terza stagione di House of the Dragon, intitolato “Tumbleton”, ci ha sbattuto in faccia diverse sfaccettature di Ormund Hightower, confermando la sua ascesa come uno dei personaggi più letali e calcolatori dell’intero show targato HBO. Tra dimostrazioni di finta giustizia e manipolazioni politiche dietro le quinte, la serie sta costruendo un antagonista che si discosta nettamente dal materiale originale, preparandoci a uno scontro senza quartiere per il controllo di Westeros. Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. La brutale giustizia di Tumbleton e il significato di “evirato”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Ecco perchè Ormund Hightower è il nuovo villain definitivo in House of the Dragon 3

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